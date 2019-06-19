https://static.news.ru/photo/516bb7f0-92b3-11e9-92ed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Администрация Соединённых Штатов сообщила, что закупка Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 будет иметь тяжёлые последствия для отношений между Анкарой и Вашингтоном. Американская сторона хочет избежать такого развития событий и готова обсуждать с турецкими коллегами компенсацию за отказ от этой техники.

США прилагают огромные усилия для того, чтобы не вводить против Турции закон CAATSA, который предполагает введение санкций в отношении «противников Америки». Кроме того, турецким военным на выгодных условиях предлагают комплексы Patriot, которые якобы являются альтернативой российским системам.

В Вашингтоне отметили, что С-400 являются платформой для сбора информации в интересах Москвы. Их приобретение сделает невозможным участие Турции в программе создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что власти США рассматривают возможность введения трёх пакетов санкций против Турции из-за покупки ею российских ЗРК С-400. Эти меры вызваны тем, что Анкара окончательно подорвала доверие Вашингтона.