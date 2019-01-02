Трамп ждёт снижения цен на газ

https://news.ru/storage/news/3407569bd2c07716041919bb888980d5/45359656-16f8-49c2-a90b-999a0f8b63dc_850.jpg Alexei Gyngazov/ Russian Look/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп уверен, что в наступившем году снизятся цены на газ. По его словам, это было бы «хорошо».

Do you think it’s just luck that gas prices are so low, and falling? Low gas prices are like another Tax Cut! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2019 г.

Свои ожидания Трамп прописал в Twitter.

«Цены на газ низкие, и ожидается, что они еще понизятся в этом году. Это было бы хорошо!», - загорелся оптимизмом американский лидер.

Ранее News.ru сообщал, что Вашингтон объявил открытую войну «Северному потоку — 2», перейдя от угроз и предупреждений в решительное наступление. Палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию о противодействии газовому проекту. Документ призывает президента поддержать европейскую энергобезопасность через диверсификацию и меньшую зависимость от поставок из России, а также одобряет введение санкций в отношении «Северного потока — 2».