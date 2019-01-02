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Трамп ждёт снижения цен на газ

Alexei Gyngazov/ Russian Look/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп уверен, что в наступившем году снизятся цены на газ. По его словам, это было бы «хорошо».

Свои ожидания Трамп прописал в Twitter.

«Цены на газ низкие, и ожидается, что они еще понизятся в этом году. Это было бы хорошо!», - загорелся оптимизмом американский лидер.

Ранее News.ru сообщал, что Вашингтон объявил открытую войну «Северному потоку — 2», перейдя от угроз и предупреждений в решительное наступление. Палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию о противодействии газовому проекту. Документ призывает президента поддержать европейскую энергобезопасность через диверсификацию и меньшую зависимость от поставок из России, а также одобряет введение санкций в отношении «Северного потока — 2».


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