Эти американские политики заключили «ядерное соглашение» с Ираном в 2015 году. В 2018 году президент заявил о выходе США из него и потребовал прибегнуть к новым договорённостям.

Глава Белого дома в своём микроблоге также обвинил иранские власти в отсутствии сострадания к своему народу и заявил, что они боятся только Соединённых Штатов.

....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama!