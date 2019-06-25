https://static.news.ru/photo/f43d5694-9765-11e9-b4a8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Joyce N. Boghosian/White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ответить силой вплоть до уничтожения государства в случае атаки на «что-либо американское». Так он отреагировал на заявление иранского президента Хасана Рухани, который назвал Белый дом «умственно отсталым».

Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение. Больше никакого Джона Керри и Обамы! — написал Трамп в Twitter.

Эти американские политики заключили «ядерное соглашение» с Ираном в 2015 году. В 2018 году президент заявил о выходе США из него и потребовал прибегнуть к новым договорённостям.

Глава Белого дома в своём микроблоге также обвинил иранские власти в отсутствии сострадания к своему народу и заявил, что они боятся только Соединённых Штатов.

Они понимают только силу и мощь, и США, безусловно, являются самыми мощными военными силами в мире. <...> Прекрасный иранский народ страдает ни с того ни с сего. Их руководство тратит все свои деньги на террор и почти ни на что больше, — написал он.

....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июня 2019 г.

20 июня иранские военные сбили американский дрон. В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции в отношении Тегерана. Президент США Дональд Трамп даже приказал нанести авиаудар по стратегическим объектам Ирана, однако в последний момент передумал. Американский лидер отменил приказ, сочтя количество предполагаемых человеческих жертв непропорциональным ответом, писал News.ru.