Фото: Joyce N. Boghosian/White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ответить силой вплоть до уничтожения государства в случае атаки на «что-либо американское». Так он отреагировал на заявление иранского президента Хасана Рухани, который назвал Белый дом «умственно отсталым».

Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение. Больше никакого Джона Керри и Обамы! — написал Трамп в Twitter.

Эти американские политики заключили «ядерное соглашение» с Ираном в 2015 году. В 2018 году президент заявил о выходе США из него и потребовал прибегнуть к новым договорённостям.

Глава Белого дома в своём микроблоге также обвинил иранские власти в отсутствии сострадания к своему народу и заявил, что они боятся только Соединённых Штатов.

Они понимают только силу и мощь, и США, безусловно, являются самыми мощными военными силами в мире. <...> Прекрасный иранский народ страдает ни с того ни с сего. Их руководство тратит все свои деньги на террор и почти ни на что больше, — написал он.

20 июня иранские военные сбили американский дрон. В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции в отношении Тегерана. Президент США Дональд Трамп даже приказал нанести авиаудар по стратегическим объектам Ирана, однако в последний момент передумал. Американский лидер отменил приказ, сочтя количество предполагаемых человеческих жертв непропорциональным ответом, писал News.ru.

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