Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдавал приказ о нанесении удара по Ирану и передумал

Twitter . об этом за 10 минут до предполагаемой атаки. Об этом он написал в

В понедельник они сбили беспилотник в международных водах. Вчера вечером мы были полностью готовы к возмездию — по трём различным объектам, но я спросил, сколько людей погибнет. «Сто пятьдесят человек, сэр», — ответил мне генерал. За десять минут до удара я его остановил — это непропорциональный ответ на то, что сбит беспилотник, — подчеркнул глава Белого дома.

РИА Новости . Он добавил, что не намерен торопиться с возмездием, поскольку уверен в боеспособности американской армии, передаёт