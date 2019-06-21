https://static.news.ru/photo/81494ca8-942a-11e9-8975-fa163e074e61_1024.jpgДональд ТрампФото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/.Global Look Press
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдавал приказ о нанесении удара по Ирану и передумал
об этом за 10 минут до предполагаемой атаки. Об этом он написал в Twitter.
В понедельник они сбили беспилотник в международных водах. Вчера вечером мы были полностью готовы к возмездию — по трём различным объектам, но я спросил, сколько людей погибнет. «Сто пятьдесят человек, сэр», — ответил мне генерал. За десять минут до удара я его остановил — это непропорциональный ответ на то, что сбит беспилотник, — подчеркнул глава Белого дома.
Он добавил, что не намерен торопиться с возмездием, поскольку уверен в боеспособности американской армии, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе. Послание от Трампа было передано при посредничестве Омана.