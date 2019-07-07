https://static.news.ru/photo/95bbc146-a0b6-11e9-b3df-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hindustan Times/imago-images.de/Global Look Press

Жители Соединённых Штатов Америки должны радоваться тому, что «афганцы сидят рядом с афганцами», чтобы начать непростые переговоры. Целью диалога является прекращение конфликта в государстве и «построение своего будущего», заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Мероприятие проходит в столице Катара — Дохе. Встреча организована при поддержке Германии.

Все американцы должны испытывать радость от того, что афганцы сидят рядом с афганцами, чтобы начать сложные переговоры, целью которых является прекращение конфликта в стране и совместное построение своего будущего, — написал дипломат на своей официальной странице в социальной сети Twitter .

All Americans should be glad to see Afghans sitting with Afghans to begin the tough task of ending their country's conflict and building a shared future together. @US4AfghanPeace #AfghanPeaceProcess — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 7 июля 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров выразил надежду на мир в Афганистане и на появление сил, которые смогут остановить взрывы. Об этом он заявил после трагедии в городе Газни. Ответственность за преступление взяли на себя талибы.

На фоне произошедшего в Катаре собрались члены правительства Афганистана, а также различные общественные деятели и делегаты от запрещённой в России террористической группировки «Талибан».