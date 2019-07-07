Жители Соединённых Штатов Америки должны радоваться тому, что «афганцы сидят рядом с афганцами», чтобы начать непростые переговоры. Целью диалога является прекращение конфликта в государстве и «построение своего будущего», заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
Мероприятие проходит в столице Катара — Дохе. Встреча организована при поддержке Германии.
Все американцы должны испытывать радость от того, что афганцы сидят рядом с афганцами, чтобы начать сложные переговоры, целью которых является прекращение конфликта в стране и совместное построение своего будущего, — написал дипломат на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
All Americans should be glad to see Afghans sitting with Afghans to begin the tough task of ending their country's conflict and building a shared future together. @US4AfghanPeace#AfghanPeaceProcess
Ранее News.ru сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров выразил надежду на мир в Афганистане и на появление сил, которые смогут остановить взрывы. Об этом он заявил после трагедии в городе Газни. Ответственность за преступление взяли на себя талибы.
На фоне произошедшего в Катаре собрались члены правительства Афганистана, а также различные общественные деятели и делегаты от запрещённой в России террористической группировки «Талибан».