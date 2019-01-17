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Поддельную статью о «конце эры Трампа» раздают в США

Michael Brochstein/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Либеральные активисты распространили в Вашингтоне поддельный выпуск газеты Washington Post. На первую полосу выпуска, датированного 1 мая 2019 года, помещена статья с заголовком «Unpresidented» (Переставший быть президентом), в которой утверждается, что Дональд Трамп покинул Белый дом.

В тексте статьи сообщается, что «весь мир празднует конец эры Трампа». Авторы подделки даже создали в Сети сайт, который имитирует страницу издания.

Фотографию газеты опубликовал в Twitter политический обозреватель Ян Куллгрен. 

Ответственность за написание материала взяла на себя журналистка Оннеша Ройчудхури. Она заявила, что история, которая рассказана в статье, более разумна, чем вся нынешняя реальность.

Она подчеркнула, что в стране наблюдается беспрецедентный уровень протеста и сопротивления администрации Трампа, а её текст просто предлагает план дальнейших действий, которые помогут восстановить американскую демократию, сообщает The Washington Free Beacon.

Ранее News.ru писал, что адвокат президента США Рудольф Джулиани не может точно сказать, что никто в избирательном штабе Дональда Трампа не вступил в сговор с Россией в ходе предвыборной кампании. По его словам, он никогда не утверждал, что подобного не могло случиться.


#газета #Вашингтон #подделка
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