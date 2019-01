Поддельную статью о «конце эры Трампа» раздают в США

Либеральные активисты распространили в Вашингтоне поддельный выпуск газеты Washington Post. На первую полосу выпуска, датированного 1 мая 2019 года, помещена статья с заголовком «Unpresidented» (Переставший быть президентом), в которой утверждается, что Дональд Трамп покинул Белый дом.

В тексте статьи сообщается, что «весь мир празднует конец эры Трампа». Авторы подделки даже создали в Сети сайт, который имитирует страницу издания.

Фотографию газеты опубликовал в Twitter политический обозреватель Ян Куллгрен.

.@washingtonpost you might want to deal with the lady handing out fake copies of the Post outside Union Station. I tried to explain why this is problematic but she wasn’t having it. pic.twitter.com/pjohcCFSx7