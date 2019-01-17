Адвокат Трампа допустил сговор его штаба с Россией

https://news.ru/storage/news/19d492e11b7e602cd3a7978347ff264e/3b8cea0c-d9f6-4eda-9d29-6d7ab18dec47_850.jpg Danil Shamkin/Global Look Press

Адвокат президента США Рудольф Джулиани

Адвокат президента США Рудольф Джулиани не может точно сказать, что никто в избирательном штабе Дональда Трампа не вступил в сговор с Россией в ходе предвыборной кампании.

По его словам, он никогда не утверждал, что подобного не могло случиться.

«Я говорил о президенте Соединённых Штатов. Нет ни одного доказательства того, что президент совершил то единственное преступление, о котором вы говорите, вступив в сговор с россиянами с целью взломать компьютеры Национального комитета Демократической партии», — заявил он в эфире CNN.

Ранее News.ru писал, что юристы из двух комитетов палаты представителей США обсудят возможность вызова на допрос переводчиков, которые работали во время встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Помощник конгрессмена из комитета по иностранным делам отметил, что решение было принято после статьи в газете The Washington Post, в которой говорится, что глава Соединённых Штатов скрывал детали своих встреч с российским лидером.