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Адвокат Трампа допустил сговор его штаба с Россией

Адвокат президента США Рудольф Джулиани Danil Shamkin/Global Look Press

Адвокат президента США Рудольф Джулиани

в мире [ версия для печати ]

Адвокат президента США Рудольф Джулиани не может точно сказать, что никто в избирательном штабе Дональда Трампа не вступил в сговор с Россией в ходе предвыборной кампании.

По его словам, он никогда не утверждал, что подобного не могло случиться.

«Я говорил о президенте Соединённых Штатов. Нет ни одного доказательства того, что президент совершил то единственное преступление, о котором вы говорите, вступив в сговор с россиянами с целью взломать компьютеры Национального комитета Демократической партии», — заявил он в эфире CNN.

Ранее News.ru писал, что юристы из двух комитетов палаты представителей США обсудят возможность вызова на допрос переводчиков, которые работали во время встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Помощник конгрессмена из комитета по иностранным делам отметил, что решение было принято после статьи в газете The Washington Post, в которой говорится, что глава Соединённых Штатов скрывал детали своих встреч с российским лидером.


#сша #Трамп #россия #выборы #сговор #ВМЕШАТЕЛЬСТВО #АДВОКАТ
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