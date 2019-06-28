https://static.news.ru/photo/0336db6e-99a2-11e9-9653-fa163e074e61_1024.jpg Дональд Трамп Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Приглашение американскому лидеру Дональду Трампу на празднование юбилея Победы в ВОВ в 2020 году будет направлено в ближайшие дни, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Трамп позитивно воспринял приглашение и сказал, что будет ждать официального приглашения, — цитирует ТАСС слова политика.

Как писал News.ru, Дмитрий Песков рассказал о первом дне российского президента на саммите G20 в Осаке. По словам представителя Кремля, день начался с неформальной встречи лидеров стран БРИКС, организованной Бразилией. Затем в ходе саммита G20 президент России встретился с американским коллегой Дональдом Трампом, а также с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В планах российского лидера — переговоры с главами Китая, Индии и Египта.