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Евросоюз намерен инвестировать в борьбу с глобальным изменением климата 25% своего бюджета в 2021–2027 годах. А разработка и внедрение энергосберегающих и чистых технологий станет центральной частью финансовой системы ЕС.

Европа продолжит лидировать в деле борьбы с глобальным потеплением. Мы инвестируем в климатические усилия 25% долгосрочного бюджета ЕС на следующий семилетний период, — приводит ТАСС слова главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера,...