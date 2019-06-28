Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что нормализация отношений с Россией невозможна при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам. Об этом она сказала президенту РФ Владимиру Путину «на полях» саммита G20 в Осаке.
Нормализация наших двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия, — приводит её слова агентство Press Association со ссылкой на представителя британского премьер-министра.
Саммит стран «Большой двадцатки» проходит в Японии 28–29 июня. В его рамках российский лидер намерен встретится с главами ещё пяти государств. Так, запланированы переговоры с президентом Франции, лидерами Китая, Индии и Египта и с президентом США Дональдом Трампом.
В дни саммита в Осаке синоптики прогнозируют тайфун, писал News.ru.