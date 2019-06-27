https://static.news.ru/photo/8c8f2be6-98c1-11e9-b669-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mitsuru Yamaoka/AFLO/Global Look Press

Власти японского города Осака предупреждают о ливнях и штормовом ветре в преддверии саммита лидеров стран G20. Виной всему тропический циклон, который подходит к региону Кинки. Ожидается, что он станет тайфуном в течение следующих 24-х часов.

Пожалуйста, опасайтесь подтоплений и выхода рек, а также обрушения земляных и песочных пород. Также будьте осторожны в связи с вероятностью штормовых ветров, высоких волн, гроз. Просим жителей проверять информацию о погодных условиях и предупреждения от властей, — говорится в объявлении на сайте местного правительства.

Саммит стран «Большой двадцатки» пройдёт в японском городе Осака 28–29 июня. В рамках форума подтвердились переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Российский лидер в Осаке намерен встретиться, помимо Трампа, с главами ещё пяти государств. Так, запланированы переговоры с президентом Франции, британским премьер-министром, а также с лидерами Китая, Индии и Египта.

Кроме встречи с Путиным на саммите G20 глава Белого дома должен побеседовать ещё с восемью мировыми лидерами. Трамп заявил, что каждая встреча для него максимально важна, писал News.ru.