[#Soutien] Comme promis, j’ai remis à @emmanuelmacron les commentaires et propositions de 700 commerces du centre-ville de #Toulouse. Ce dossier témoigne des difficultés et de la perte de chiffre d’affaires qu’ils rencontrent lors des week-ends de manifestations des #giletsjaunes #commerçants