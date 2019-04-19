В 2019 году «жёлтые жилеты» во Франции перешли от экономических требований к политическим. Манифестанты хотят не только снижения налогов и заморозки цен, им нужна отставка президента и правительства. В то же время отсутствие чёткой структуры и общепризнанных лидеров мешает «жёлтым жилетам» определиться с тем, кого они хотят видеть в Елисейском дворце вместо президента Эммануэля Макрона.

В ожидании погромов

Франция готовится к очередным акциям протеста «жёлтых жилетов», запланированным на субботу, 19 января. Как предполагает газета Le Parisien, опираясь на данные социальных сетей, только в Париже в манифестациях может принять участие до 13 000 человек. Акции должны пройти также в Марселе, Бордо, Лилле, Тулузе и других крупных городах.

Накануне очередного витка протестов представители оппозиции во французском парламенте попытались принять закон, ограничивающий масштабы полицейского насилия по отношению к «жилетам». Законопроект депутатов левой партии «Неподчинившаяся Франция» временно запрещает полицейским использовать в столкновениях с протестующими резиновые пули, светошумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом, сообщает издание La Voix du Nord. Как пояснил автор законопроекта Алексис Корбьер, причиной для запрета стало огромное количество травм, которые получают не только агрессивные, но и мирные манифестанты.

В свою очередь, Эммануэль Макрон на совещании мэров нормандских городов во французском городе Гранд-Буртерульд объявил о начале национальных дебатов, посвящённых будущему Франции в связи с непрекращающимися акциями протеста.

«"Жёлтые жилеты" — это общественное движение нового типа, будем ждать, пока оно не устанет и жизнь не возобновит свой ход. Но это шанс для всех нас отреагировать (на проблемы во Франции. — News.ru) сильнее и глубже», — цитирует французского президента Le Figaro.

Дальнейшие действия Макрона говорят, скорее, о том, что он не намерен идти на очередные компромиссы с протестующими. 17 января президент встретился с мэром Тулузы Жаном Люком Муденком и получил список жалоб от владельцев городских магазинов, кафе и бутиков, пострадавших от погромов. Муденк выложил фотографии встречи в Instagram. В комментариях к фото пользователи назвали Макрона «президентом богатых» и порекомендовали пострадавшим предпринимателям «продавать бинты, противогазы и глазные капли, чтобы не было отбоя от покупателей», намекая на необоснованное полицейское насилие по отношению к «жилетам».

Французские силовики также демонстрируют намерения решительно подавлять беспорядки. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер анонсировал ужесточение мер по отношению к «жёлтым жилетам» и предостерёг французов от призывов к насилию.

Охлаждение симпатий

С тех пор, как в ноябре 2018 года во Франции начались протесты «жёлтых жилетов», полиция арестовала несколько сотен человек. Одно из самых массовых задержаний произошло 5−6 января, когда после первых в 2019 году протестных акций правоохранительные органы взяли под стражу около 300 человек.

Среди задержанных — 37-летний экс-чемпион Франции по боксу в полутяжёлом весе Кристоф Деттинже: в Париже он голыми руками избил нескольких вооружённых дубинками и щитами полицейских. Суд по делу экс-спортсмена состоится 13 февраля. Сам Деттинже говорит, что не понимал, что делает, поскольку увидел, как полицейские стреляют в мирных демонстрантов гранатами со слезоточивым газом и «пришёл в ярость». Однако Кристоф Кастанер внезапно охарактеризовал действия Деттинже «трусливыми и невыносимыми». Рядовые французы устроили в интернете благотворительную акцию в поддержку семьи арестованного боксёра, в ходе которой было собрано более 110 тыс. евро.

Несмотря на столь активную поддержку арестованных манифестантов, в целом уровень одобрения действий «жилетов» среди населения несколько снизился. По данным последних опросов, только 51% французских граждан считает, что протестные выступления необходимо продолжить, в то время как в конце 2018 года «жёлтых жилетов» готовы были поддержать 72% граждан Пятой республики.

Yann Bohac/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возможно, охлаждению симпатий французов к протестным акциям способствует отсутствие внятных политических требований со стороны протестующих. В начале января одна из лидеров «жилетов» Жаклин Муро заявляла о намерении создать партию, цель которой — добиться возвращения социально-ориентированной политики во Франции. Но пока дальше деклараций дело не продвинулось. «Жёлтые жилеты» до сих пор представляют собой разношёрстное по составу «сетевое» объединение, включающее в себя недовольных повышением налогов обывателей, представителей профсоюзов, иммигрантские сообщества, ультралевых и ультраправых радикалов. Кроме того, сообщалось о столкновениях между националистами и активистами антифа, причём обе стороны потасовок одинаково причисляли себя к движению «жёлтых жилетов».

На «фронт»

Эммануэль Макрон надеялся, что после рождественских и новогодних праздников протесты сойдут на нет, люди займутся своими делами, но его надежды не оправдались, отмечает News.ru освещающий протесты во Франции публицист Игорь Молотов.

«Крупнейшие французские СМИ, видимо, восприняли надежды Макрона как сигнал и стали гораздо меньше освещать деятельность "жёлтых жилетов". Таким образом медиа действительно создают видимость того, что протесты пошли на убыль. На самом деле акции "жёлтых жилетов" до сих пор проходят в обычном режиме — они повторяются еженедельно, количество их участников существенно не уменьшилось. Тактика демонстрантов тоже не изменилась — так же, как и раньше, происходят регулярные столкновения с полицией, поджоги автомобилей», — говорит он.

Ядро «жёлтых жилетов» составляют французские мужчины 40−45 лет, но есть и молодёжь — активисты леворадикальных организаций, провоцирующие столкновения с полицией, указывает Молотов.

«Но и правоохранительные органы тоже зачастую ведут себя некорректно. Бывает, что полиция начинает первой обстреливать резиновыми пулями и светошумовыми гранатами мирных демонстрантов, что вызывает ответную агрессию», — добавляет публицист.

Что действительно изменилось за последнее время, так это требования протестующих, полагает Молотов.

Ibrahim Ezzat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Если изначально протесты начинались с требований понизить налоги и не повышать цены на топливо, сейчас, когда правительство пошло на уступки и заморозило цены, главный лозунг "жёлтых жилетов": "Макрон, уходи!" Протестующие считают, что правительство перестало защищать интересы французов, и потому должно уйти в отставку. Теперь они хотят не экономических поблажек, а революции», — поясняет он.

В то же время, отмечает собеседник News.ru, пока не ясно, кого «жёлтые жилеты» прочат на смену действующей власти: «На роль политической силы, способной возглавить "жёлтых жилетов", претендует лидер "национального фронта" Марин ле Пен. Некоторые из неформальных лидеров движения создают свою политическую партию. Кроме того, к протестам присоединились левые организации».

Но движение «жилетов» тем и привлекательно, что не имеет чёткого политического окраса. Это и делает его массовым — ни один из политических лидеров не смог бы объединить такое количество людей. Это народная стихия, чётких лидеров до сих пор нет, и большинство протестующих пока что не обсуждают вопрос о том, кто придёт на смену Макрону, заключает публицист.