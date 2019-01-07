Глава МВД Франции пригрозил манифестантам

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Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер анонсировал ужесточение мер в отношении агрессивно настроенных участников движения «желтых жилетов», а также раскритиковал призывы к насилию по отношению к стражам порядка. Об этом он заявил во время обращения к сотрудникам полиции и спасателям.

«Я предложу президенту, премьер-министру организовать дебаты по закону о планировании, который зафиксирует долгосрочное видение нашей политики внутренней безопасности. Ультранасилию мы противопоставим ультражесткость», — заявил он.

Кастанер также отметил, что призывы к насилию становятся повседневным явлением во Франции.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп расскажет о новых мерах по обеспечению порядка во время акций протеста. Он должен выступить в эфире телеканала TF1.

Акции протеста движения «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые митинги сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В соседних европейских государствах также были зафиксированы аналогичные протестные движения.

Ранее News.ru писал, что вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо поддержал «жёлтые жилеты». Он призвал протестующих во Франции не сдаваться и пообещал поддержку со стороны «Движения пяти звёзд». Кроме вице-премьера, право на протесты поддержал и глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини. При этом он отметил, что выступает против насилия.