Китай скорбит по жертвам взрыва газа в Магнитогорске

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Владимир Путин и Си Цзиньпин

Глава КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи со взрывом газа в Магнитогорске. Политик также высказал слова поддержки в адрес родственников погибших и раненых.

«От имени китайского правительства, китайского народа и меня лично я хотел бы выразить глубокие соболезнования пострадавшим и их семьям», — цитирует председателя Китайской Народной Республики ТАСС.

Экстренные службы вручную разбирают завалы повреждённого дома. Спасатели демонтируют конструкции, мешающие работе специальной техники.

Поисковые работы продолжаются, но без использования манипуляторов, так как они создают лишнюю вибрацию и могут спровоцировать новое обрушение. Уцелевшая стена может в любой момент упасть на спасателей.

Ранее News.ru сообщал о ходе лечения выжившего под обломками 11-месячного Вани Фокина. Его перевезли на самолёте в Москву. Состояние ребёнка тяжёлое, но стабильное. Мальчику сохранили головной мозг, восстановили гомеостаз и водный баланс. Выздоровление займёт длительное время.