https://static.news.ru/photo/11f8ac04-b770-11e9-a0b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabio Teixeira/dpa/Global Look Press

Бразильский преступник Клаувино да Сильва, также известный как Коротышка, попытался совершить побег из тюрьмы, переодевшись в одежду своей 19-летней дочери.

Да Сильва надел силиконовую маску, парик, а также розовую футболку и обтягивающие джинсы, принадлежащие своей дочери.

Девушку, пришедшую навестить отца, он планировал оставить вместо себя в камере, сообщает « Свободная пресса ».

Brazil gang leader dresses up as teenage daughter in jail-break attempt https://t.co/RP1mWLKkZ5 — The Guardian (@guardian) 5 августа 2019 г.

Однако совершить побег преступнику помешала нервозность, которую заметили сотрудники тюрьмы. Теперь его перевели в колонию строгого режима, где ему грозят дисциплинарные наказания.

Он является главой преступной группировки «Красная команда». Банда занималась незаконным оборотом наркотиков в Рио-де-Жанейро.

Как ранее писал News.ru, 5 августа Тверской суд Москвы заочно арестовал предпринимателя и экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. В России его обвиняют в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков, а также в причастности к преступному сообществу. Следствие считает, что он имеет отношение к транснациональному преступному сообществу, осуществлявшему контрабанду гашиша из Северной Африки в СНГ.