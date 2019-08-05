Однако совершить побег преступнику помешала нервозность, которую заметили сотрудники тюрьмы. Теперь его перевели в колонию строгого режима, где ему грозят дисциплинарные наказания.
Он является главой преступной группировки «Красная команда». Банда занималась незаконным оборотом наркотиков в Рио-де-Жанейро.
Как ранее писал News.ru, 5 августа Тверской суд Москвы заочно арестовал предпринимателя и экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. В России его обвиняют в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков, а также в причастности к преступному сообществу. Следствие считает, что он имеет отношение к транснациональному преступному сообществу, осуществлявшему контрабанду гашиша из Северной Африки в СНГ.