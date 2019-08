Фото: Fabio Teixeira/dpa/Global Look Press

Да Сильва надел силиконовую маску, парик, а также розовую футболку и обтягивающие джинсы, принадлежащие своей дочери.

Девушку, пришедшую навестить отца, он планировал оставить вместо себя в камере, сообщает « Свободная пресса ».