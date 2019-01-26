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Бельгия поддержала досрочные выборы в Венесуэле

Boris Vergara/Xinhua/Global Look Press

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Бельгия и Нидерланды поддержали ультиматум о досрочных выборах в Венесуэле и присоединились к Великобритании, Германии, Франции и Испании в признании Хуана Гуайдо главой страны.

«Бельгия присоединилась к призыву государств — членов ЕС к немедленным свободным и справедливым выборам в Венесуэле, чтобы обеспечить уважение воли народа», — написал глава Министерства иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс в Twitter.

С подобным заявлением выступил глава МИД Нидерландов.

«Если в стране не объявят о проведении прозрачных и заслуживающих доверия выборов в течение 8 дней, Нидерланды готовы будут признать Хуана Гуайдо в качестве временного президента», — написал в Twitter Стеф Блок.

Как ранее писал News.ru, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский союз признает оппозиционера Хуана Гуайдо временным главой Венесуэлы, если президент Николас Мадуро не согласится на проведение внеочередных выборов. В своём решении Могерини апеллирует к конституции Венесуэлы.


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