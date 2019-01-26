Бельгия поддержала досрочные выборы в Венесуэле

https://news.ru/storage/news/2659bfe38e853b29a9025d6610b6d7a2/ee6d8ede-f011-4660-a531-cfdff0a94908_850.jpg Boris Vergara/Xinhua/Global Look Press

Бельгия и Нидерланды поддержали ультиматум о досрочных выборах в Венесуэле и присоединились к Великобритании, Германии, Франции и Испании в признании Хуана Гуайдо главой страны.

«Бельгия присоединилась к призыву государств — членов ЕС к немедленным свободным и справедливым выборам в Венесуэле, чтобы обеспечить уважение воли народа», — написал глава Министерства иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс в Twitter.

At the UN Security Council in #NewYork today, #Belgium joined in the call by #EU member states for immediate free and fair elections in #Venezuela so that the will of the people can be respected. @jguaido https://t.co/yvRmVLCsQq — didier reynders (@dreynders) 26 января 2019 г.

С подобным заявлением выступил глава МИД Нидерландов.

«Если в стране не объявят о проведении прозрачных и заслуживающих доверия выборов в течение 8 дней, Нидерланды готовы будут признать Хуана Гуайдо в качестве временного президента», — написал в Twitter Стеф Блок.

The Venezuelan people must be able to freely decide on their future. Without transparent and credible elections announced in 8 days, the Netherlands is willing to recognize @jguaido as interim president of Venezuela. https://t.co/tNoohvkWlq — Stef Blok (@ministerBlok) 26 января 2019 г.

Как ранее писал News.ru, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский союз признает оппозиционера Хуана Гуайдо временным главой Венесуэлы, если президент Николас Мадуро не согласится на проведение внеочередных выборов. В своём решении Могерини апеллирует к конституции Венесуэлы.