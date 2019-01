Бельгия поддержала досрочные выборы в Венесуэле

Бельгия и Нидерланды поддержали ультиматум о досрочных выборах в Венесуэле и присоединились к Великобритании, Германии, Франции и Испании в признании Хуана Гуайдо главой страны.

At the UN Security Council in #NewYork today, #Belgium joined in the call by #EU member states for immediate free and fair elections in #Venezuela so that the will of the people can be respected. @jguaido https://t.co/yvRmVLCsQq