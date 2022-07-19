Зрители Fox раскритиковали жену Байдена за попытку оправдать его неудачи

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джилл Байден

Зрители телеканала Fox News раскритиковали высказывания жены президента США Джо Байдена Джилл, которая попыталась оправдать неудачи супруга. Первая леди заявила, что у ее мужа, на долю которого «столько всего выпало», было много надежд и планов, связанных с работой на посту президента, однако каждый раз ему приходится «решать насущные проблемы» в весьма непростых условиях. Заявления Джилл Байден опубликованы на официальном YouTube-канале Fox News.

Сюжет, посвященный заявлениям первой леди, вызвал активный отклик в комментариях. Некоторые из комментаторов заявили, что президент должен быть в состоянии справиться с этими вещами, а многие из нынешних проблем США были созданы самим Байденом. Кроме того, «надежды», по их словам, не имеют ничего общего со стратегией, сам же Байден «подписал себе приговор» в тот день, когда был приведен к присяге.

«Столько всего выпало»... Ну, это работа президента, «доктор» Джилл, — напомнил пользователь neckarsulme.

Ранее бывший личный врач президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон назвал состояние нынешнего главы США Джо Байдена «национальным позорищем» и проблемой национальной безопасности. По его словам, Байдена нельзя было допускать к должности верховного главнокомандующего и президента страны. С мнением медика согласны и обычные американцы: жители 44 из 50 штатов разочарованы деятельностью главы государства, тогда как в первом квартале 2022 года работу главы Белого дома не одобряли в 40 штатах.