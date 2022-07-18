«Байден — национальное позорище»: личный врач американских президентов Личный врач Обамы и Трампа назвал Байдена национальным позорищем

Фото: Official White House Photo

Бывший личный врач президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон оценил состояние нынешнего главы США Джо Байдена. По мнению Джексона, состояние Байдена — «национальное позорище» США и уже давно стало проблемой национальной безопасности. Видео с его выступления на телеканале Fox News опубликовали в Telegram.

Я говорил об этом еще когда он был кандидатом — этого человека нельзя было допускать к должности верховного главнокомандующего и вообще президента, — сказал экс-советник президента Обамы по медицинским вопросам.

С мнением медика, который был личным врачом президентов с 2013 по 2018 год, согласны и обычные американцы. Работу Байдена большая часть избирателей США не одобряет. Жители 44 из 50 штатов разочарованы деятельностью главы государства. В первом квартале 2022 года работу главы Белого дома не одобряли в 40 штатах.

Зрители телеканала Fox News также негативно оценили итоги визита Байдена в Саудовскую Аравию, куда он поехал после того, как обозвал ее «страной-изгоем». Президент США встретился с наследным принцем Саудовской Аравии, которого называл «убийцей», еще и просил увеличить объемы добычи нефти. Ведущий телеканала Шон Хэннити назвал прошедшую неделю Байдена «еще одним катастрофическим периодом» его президентства с провальной политикой.