Журнал Time опубликовал список претендентов на звание «Человек года»

https://static.news.ru/photo/a423c32a-3af5-11eb-8d2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Biden Transition via CNP

Американский журнал Time обнародовал список из четырёх претендентов на звание «Человек года — 2020».

Редакция включила в шорт-лист действующего президента США Дональда Трампа, его оппонента на выборах демократа Джо Байдена, главного инфекциониста США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками, которые противостояли борьбе с коронавирусом, а также «Движение за расовую справедливость». Оно появилось после гибели неоднократно судимого афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе.

В 2019 году «Человеком года» стала 16-летняя шведка Грета Тунберг, известная своим экологическим активизмом, а в 2018 году это звание получили убитые или попавшие в тюрьму журналисты, в том числе саудовец Джамаль Хашогги и филиппинская журналистка оппозиционного сайта Rappler Мария Ресса.

Как писал NEWS.ru, журнал Time впервые в своей истории выбрал «Ребёнка года». Им стала 15-летняя Гатанджали Рао. Подросток занимается исследованием в сфере высоких технологий. Номинация создана для оценки новых лидеров самого молодого поколения США.

Ранее Time выбрал 100 женщин года, которые определили облик 100-летия с 1920-х годов. Обложки бумажной версии журнала украшали мексиканская художница Фрида Кало, британская королева Елизавета II, принцесса Диана, французский вирусолог Франсуаза Барре-Синусси, борец за демократию Мьянмы Аун Сан Су Чжи, премьер-министр Индии Индира Ганди, экоактивистка Грета Тунберг и участницы группы Pussy Riot.