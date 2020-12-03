Журнал Time впервые в истории выбрал «Ребёнка года»

https://static.news.ru/photo/155690ec-3572-11eb-bc05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/time.com

Американское издание Time учредило новую номинацию — «Ребёнок года». Победительницей объявлена 15-летняя Гатанджали Рао, которая занимается исследованиями в области высоких технологий.

Номинация создана для оценки новых лидеров самого молодого поколения США. В числе претендентов на звание «Ребёнок года» рассматривались пять тысяч человек в возрасте от восьми до 16 лет. Из них были отобраны пять финалистов, среди которых оказалась и Рао. Её успехи впечатлили комиссию, выбиравшую победителя, больше всего.

Рао не только исследует научные инструменты — такие как искусственный интеллект и сенсорные технологии углеродных нанотрубок, — но и применяет их для решения проблем в повседневной жизни, таких как травля в интернете и загрязнение воды, — говоритс я в статье.

Остальные финалисты получили денежную награду за свои достижения.

Time на протяжении более 90 лет выбирает человека года. В 2019-м им стала экоактивистка Грета Тунберг, которой на тот момент было 16 лет. Она оказалась самым молодым «Человеком года» за всю историю журнала и первым победителем в возрасте младше 25 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что Time выбрал 100 женщин года, которые определили облик 100-летия с 1920-х годов. В бумажной версии журнала обложки украшали мексиканская художница Фрида Кало, британская королева Елизавета II, принцесса Диана, французский вирусолог Франсуаза Барре-Синусси, борец за демократию Мьянмы Аун Сан Су Чжи, премьер-министр Индии Индира Ганди, экоактивистка Грета Тунберг и участницы Pussy Riot.