Юрист Трампа называла его идиотом в 2016 году

https://static.news.ru/photo/c0d7b5b6-2ca5-11eb-a886-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Consolidated News Photos/Global Look Press

Юрист Дженна Эллис являлась одной из самых преданных сторонниц действующего лидера США Дональда Трампа с тех пор, как стала членом его команды в качестве советника. Но в начале 2016-го женщина являлась жёстким критиком политика и резко выступала против его кандидатуры.

Она часто обрушивалась на Трампа с претензиями, называла «идиотом», «высокомерным грубияном» и «хулиганом», чьим словам нельзя верить. Кроме того, она сочла словесные выпады будущего руководителя Белого дома в адрес представительниц слабого пола «отвратительными», пишет портал CNN Politics.

Граждане Соединённых Штатов не потерпят попыток Дональда Трампа повлиять на итоги выборов в свою пользу, заявил кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден. По его словам, ещё один суд «отверг безосновательные утверждения» американского лидера и его адвоката Рудольфа Джулиани, а также их «вопиющие нападки» на демократию.

Ранее окружной суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа, который потребовал не учитывать полученные по почте голоса избирателей. Он также лишил штаб права подать повторный иск.

Как писал NEWS.ru, Трамп надеется добиться рассмотрения исков по поводу систематических нарушений на выборах в Верховном суде страны. Его юридическая команда собрала 232 страницы письменных показаний граждан, пожаловавшихся на различные виды нарушений в штате Мичиган.