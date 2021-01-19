«Я давно говорил». Будущий госсек США хочет ввести санкции против России

https://static.news.ru/photo/8728e944-5abc-11eb-bcc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House / globallookpress

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен 19 января выступил на слушаниях в Сенате по поводу его назначения, на которых сделал несколько серьёзных выпадов в отношении России. Помимо ожидаемой критики политики Москвы, которую он назвал «вызовом» для администрации Байдена, дипломат высказался на тему санкций.

Джо Байден и его команда намерена рассмотреть возможность ужесточения односторонних санкций в отношении России, сказал Блинкен в ответ на вопрос сенатора-демократа Роберта Менендеса.

Согласны ли вы, что Россия должна столкнуться с последствиями своих действий? Можем ли мы ожидать, что администрация Байдена будет добиваться этих последствий? – спросил Менендес.

По словам кандидата на пост госсекретаря, он уже ранее высказывал свою точку зрения по этому вопросу: «у некоторых этих действий России должна быть цена и устойчивые последствия».

Блинкен напомнил, что у Вашингтона есть инструменты для введения новых ограничительных мер, такие как CAATSA, закон Магнитского и иные полномочия.

Ранее NEWS.ru писал, что в ходе того же интервью Энтони Блинкен заявил, что избранный президент США Джо Байден разделяет мнение ряда американских сенаторов о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «плохой идеей».