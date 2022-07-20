Врач объяснил, чем болеет Байден и сколько ему осталось Доктор медицины Си Джей Бейкер заявил, что Байден может не пережить второй президентский срок

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Джо Байден

Американский доктор медицины Си Джей Бейкер опубликовал статью, в которой рассказал о состоянии здоровья действующего президента США Джозефа Байдена. Специалист утверждает, что слабоумие первого лица страны приближается к крайней стадии, и это трагедия для всего американского народа. О подробностях он рассказал на сайте American Thinker.

Шкала Рейсберга делит деменцию на семь стадий, седьмая стадия является наиболее тяжелой. Тщательно изучив критерии и доступные видеофайлы с Байденом за последнее время, я полагаю, что в настоящее время он находится как минимум на стадии 4, которая называется «умеренным снижением когнитивных функций». Это национальная трагедия, что хрупкий, дряхлый, не в своем уме старик является президентом Соединенных Штатов, — рассказывает Бейкер.

По его прогнозам, Байден может скончаться в течение ближайших 8 лет с учетом средней продолжительности жизни американца, а в том случае, если его изберут на второй срок, для него этот период станет мучением.

В день выборов, в ноябре 2024 года, президент Джо Байден, скорее всего, будет еще жив. Однако к тому времени его слабоумие, скорее всего, будет настолько развито, что всем станет очевидно, что он не способен отсидеть еще один срок. Ко дню инаугурации, январю 2029 года (это будет конец второго срока), президент Джо Байден, скорее всего, умрет естественной смертью, — заявляет доктор медицинских наук.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что Президент Соединённых Штатов испытывает трудности при формулировке простейших мыслей, его постоянно готовят к выступлениям, и тем не менее политик вынужден читать с суфлера, это говорит о прогрессирующей деменции у главы Вашингтона. Он также добавил, что у Байдена нарушена координация движений, к тому же он часто дезориентируется в пространстве.