Психиатр указал на признаки деменции у Джо Байдена Психиатр Шуров: дезориентация в пространстве является признаком деменции у Джо Байдена

Джо Байден / Фото Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов испытывает трудности при формулировке простейших мыслей, его постоянно готовят к выступлениям и тем не менее политик вынужден читать с суфлера, это говорит о прогрессирующей деменции у главы Вашингтона, заявил психиатр Василий Шуров. Он также добавил, что у Байдена нарушена координация движений, к тому же он часто дезориентируется в пространстве, пишет Pravda.Ru.

Там проблем много: нарушение координации, дезориентация в пространстве, человек не может сформулировать простейшие мысли, его к выступлению готовят, он всё время читает с суфлера, происходит жесткий контроль вопросов. Мы имеем дело с прогрессирующей деменцией, то есть со старческим слабоумием, — подчеркнул Шуров.

По его мнению, американский лидер стал объектом насмешек, потому что ему уже не помогают ни таблетки, ни подсказки. В качестве аргумента своей позиции Шуров привел слова миллиардера Илона Маска, который назвал Байдена «ходячим пиджаком» и в шутку предположил, что США управляет телесуфлер.

Ранее Байден оговорился во время выступления при попытке выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра. При этом президент заявил, что в его имени тоже можно делать ошибки.