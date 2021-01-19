Впервые в истории США трансгендера выдвинули на пост в администрации

https://static.news.ru/photo/7cd25426-5a7b-11eb-a58d-fa163e074e61_660.jpg Рейчел Левин Фото: Biden Transition via CNP/Global Look Press

Новый американский президент Джо Байден, инаугурация которого пройдёт 20 января, выдвинул на пост помощника министра здравоохранения Рейчел Левин. Если её кандидатура будет утверждена сенатом, то политик станет первым трансгендером в истории американской администрации.

Доктор Рейчел Левин обеспечит устойчивое лидерство и необходимый опыт, в которых мы нуждаемся, чтобы люди пережили эту пандемию, — заявил Байден.

Левин является главой департамента здравоохранения в штате Пенсильвания. Если её переведут работать на федеральный уровень, она будет курировать ключевые подразделения и программы Минздрава страны, сообщает газета The Washington Post.

Доктор Рейчел Левин закончила Гарвард-колледж. Она изменила пол в 2011 году.

Как писал NEWS.ru, ранее первым открытым трансгендером, который займёт место в Сенате США, стала представитель Демократической партии Сара Макбрайд. Она представляет интересы штата Делавэр. Макбрайд проходила практику в Белом доме во время президентства Барака Обамы, а позже работала секретарём фонда Human Rights Campaign.

Три года назад представитель Демократической партии Даница Ройм победила на выборах в палату представителей Конгресса США. Она стала первым трансгендером-законодателем в истории страны.