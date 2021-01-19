Впервые в истории США трансгендера выдвинули на пост в администрации

Новый американский президент Джо Байден, инаугурация которого пройдёт 20 января, выдвинул на пост помощника министра здравоохранения Рейчел Левин. Если её кандидатура будет утверждена сенатом, то политик станет первым трансгендером в истории американской администрации.
Доктор Рейчел Левин обеспечит устойчивое лидерство и необходимый опыт, в которых мы нуждаемся, чтобы люди пережили эту пандемию, — заявил Байден.
Левин является главой департамента здравоохранения в штате Пенсильвания. Если её переведут работать на федеральный уровень, она будет курировать ключевые подразделения и программы Минздрава страны,
Доктор Рейчел Левин закончила Гарвард-колледж. Она изменила пол в 2011 году.
Как писал NEWS.ru, ранее первым открытым трансгендером, который займёт место в Сенате США, стала представитель Демократической партии Сара Макбрайд. Она представляет интересы штата Делавэр. Макбрайд проходила практику в Белом доме во время президентства Барака Обамы, а позже работала секретарём фонда Human Rights Campaign.
Три года назад представитель Демократической партии Даница Ройм победила на выборах в палату представителей Конгресса США. Она стала первым трансгендером-законодателем в истории страны.