Вице-президент США назвал главные достижения Трампа

https://static.news.ru/photo/0d78572a-e63f-11ea-b9ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что основными достижениями Дональда Трампа за четыре года на посту главы государства стали успехи в экономике и восстановление армии.

Как передаёт ТАСС, Пенс коснулся темы успехов Трампа, выступая с речью на общенациональном съезде Республиканской партии в Шарлотте (Северная Каролина). Вице-президент напомнил собравшимся, что американский лидер восстановил вооружённые силы после многих лет урезания бюджета.

Мы восстановили арсенал демократии и снова даём нашим солдатам, морякам, лётчикам, морпехам и служащим Космических сил ресурсы, необходимые для защиты нашей страны, — подчеркнул Пенс.

Вице-президент призвал американцев оставить Трампа в должности ещё на четыре года, так как это гарантирует «больше рабочих мест, судей, больше поддержки для наших военных и полицейских».

Пенс прибыл на съезд в момент, когда главу государства утверждали в качестве республиканского кандидата на ноябрьских выборах. Выступление Пенса началось тогда, когда Трамп ещё не набрал нужного количества голосов делегатов. Как писал NEWS.ru, в итоге действующий президент собрал 1276 необходимых голосов и официально стал кандидатом на переизбрание. Ранее Трамп выиграл все партийные праймериз.