В США за сутки выявили более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/763a8e42-9764-11ea-8032-fa163e074e61_660.jpg Фото: Braulio Jatar/Global Look Press

За прошедшие сутки на территории США медицинские специалисты выявили 25 500 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщили 16 мая сотрудники Университета Джонса Хопкинса, суммирующие сведения властей (местных и федеральных), СМИ и других открытых источников.

Накануне прирост составил 27 368 случаев. Отмечается, что в стране за минувшие 24 часа скончались 1632 пациента с COVID-19.

В общей сложности в Штатах с момента начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились более 1 443 397 человек, умерли 87 568 граждан США, сообщается на сайте университета.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что власти страны рассматривают возможность прививать население от COVID-19 на безвозмездной основе.