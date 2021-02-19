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В США впервые успешно клонировали черноногого хорька

04:54, 20 февраля 2021 19
Фото: animalzoom.ru

Успешно клонировать черноногого хорька впервые удалось учёным в США. Об этом сообщается на сайте Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Клонированная особь, а это оказалась самка, получила имя Элизабет Энн. Она родилась в декабре 2020 года.

Животное произвели при помощи замороженных генов животного, умершего более 30 лет назад. При этом в результате эксперимента на свет появились два щенка, но выжить сумел только один. Суррогатной матерью для клонов стала самка домашнего хорька.

По мнению учёных, такой способ может использоваться в дальнейшем для сохранения и улучшения качества окружающей среды. При этом появление Элизабет Эн на свет называют смелым шагом вперёд по увеличению генетического разнообразия и устойчивости к болезням черноногих хорьков.

Эти животные с 1967 года внесены в список исчезающих видов. Поголовье черноногих хорьков сокращается из-за исчезновения их основной пищи — луговых собачек, которых владельцы ранчо травили и отстреливали.

Ранее стало известно, что специалисты в США успешно клонировали лошадь Пржевальского, которая умерла около 40 лет назад. Её гены хранились в морозильной камере. Об этом писал NEWS.ru.

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