В США впервые успешно клонировали черноногого хорька

https://static.news.ru/photo/7b083faa-731e-11eb-b21e-96000091f725_660.jpg Фото: animalzoom.ru

Успешно клонировать черноногого хорька впервые удалось учёным в США. Об этом сообщается на сайте Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Клонированная особь, а это оказалась самка, получила имя Элизабет Энн. Она родилась в декабре 2020 года.

Животное произвели при помощи замороженных генов животного, умершего более 30 лет назад. При этом в результате эксперимента на свет появились два щенка, но выжить сумел только один. Суррогатной матерью для клонов стала самка домашнего хорька.

По мнению учёных, такой способ может использоваться в дальнейшем для сохранения и улучшения качества окружающей среды. При этом появление Элизабет Эн на свет называют смелым шагом вперёд по увеличению генетического разнообразия и устойчивости к болезням черноногих хорьков.

Эти животные с 1967 года внесены в список исчезающих видов. Поголовье черноногих хорьков сокращается из-за исчезновения их основной пищи — луговых собачек, которых владельцы ранчо травили и отстреливали.

Ранее стало известно, что специалисты в США успешно клонировали лошадь Пржевальского, которая умерла около 40 лет назад. Её гены хранились в морозильной камере. Об этом писал NEWS.ru.