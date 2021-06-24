В США сообщили об экономической катастрофе из-за госдолга

Неповышение потолка государственного долга США может грозить стране экономической катастрофой и дефолтом. Об этом заявила глава Министерства финансов Штатов Джанет Йеллен, пишет газета The Wall Street Journal.

Йеллен отметила, что на данный момент потолок госдолга заморожен до 31 июля. В случае если с его повышением возникнут проблемы, Министерству финансов придётся прибегнуть, по словам руководителя ведомства, к чрезвычайным мерам во избежание дефолта.

Я считаю, что это усилит финансовый кризис, поставит под угрозу рабочие места и сбережения американцев, и это в то время, когда мы всё ещё восстанавливаемся после пандемии, — подчеркнула министр.

Она обратилась к американскому конгрессу с призывом как можно скорее принять необходимые меры по повышению потолка задолженности.

Как стало известно ранее, миллиардер Олег Дерипаска считает, что доллар будет терять свою роль в мировой экономике. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, хотя американская валюта всё ещё остаётся главной резервной в мире, её популярность упала до минимума с января. Он считает, что так происходит из-за санкций.