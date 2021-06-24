В США сообщили об экономической катастрофе из-за госдолга
Максим Землянский
Максим Землянский
14:22, 24 июня 2021
Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Неповышение потолка государственного долга США может грозить стране экономической катастрофой и дефолтом. Об этом заявила глава Министерства финансов Штатов Джанет Йеллен, пишет газета The Wall Street Journal.
Йеллен отметила, что на данный момент потолок госдолга заморожен до 31 июля. В случае если с его повышением возникнут проблемы, Министерству финансов придётся прибегнуть, по словам руководителя ведомства, к чрезвычайным мерам во избежание дефолта.
Я считаю, что это усилит финансовый кризис, поставит под угрозу рабочие места и сбережения американцев, и это в то время, когда мы всё ещё восстанавливаемся после пандемии, — подчеркнула министр.
Она обратилась к американскому конгрессу с призывом как можно скорее принять необходимые меры по повышению потолка задолженности.
Как стало известно ранее, миллиардер Олег Дерипаска считает, что доллар будет терять свою роль в мировой экономике. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, хотя американская валюта всё ещё остаётся главной резервной в мире, её популярность упала до минимума с января. Он считает, что так происходит из-за санкций.