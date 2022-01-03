В США разрешили ревакцинацию детей с пяти лет

В США власти приняли решение разрешить бустерную вакцинацию от коронавируса подростков с 12 лет и детей, страдающих заболеваниями иммунной системы, с пяти лет. Об этом сообщили в Управлении по надзору за качеством продовольствия и лекарственных средств (U.S. Food and Drug Administration, FDA) при Министерстве здравоохранения страны.

FDA дополнило правила по экстренному использованию вакцины, расширив список за счёт лиц в возрасте от 12 до 15 лет. <...> Позволено вводить третью дозу вакцины детям с проблемами с иммунной системой с пяти до 11 лет, — говорится в сообщении.

При этом период между завершением полной вакцинации и ревакцинацией сокращается до пяти месяцев.

Ревакцинация детей и подростков будет проводиться вакциной от Pfizer\BioNTech.

Такое решение было принято после изучения данных о ревакцинации 6,3 тысячи подростков от 12 до 15 лет, полученных из Израиля. Согласно полученной информации, использование прививки от Pfizer доказало свою безопасность.

Детям от пяти до 11 лет, страдающим заболеваниями иммунной системы, а также пережившим трансплантацию органов и относящимся к группе риска, ревакцинация рекомендована, поскольку две дозы вакцины могли не дать необходимой защиты от коронавируса. При этом детям, не страдающим подобными заболеваниями, но находящимся в той же возрастной группе, ревакцинация не требуется.

Ранее стало известно, что правительство Израиля официально одобрило четвёртую дозу вакцины против COVID-19 для наиболее подверженных заражению вирусом. Приоритет будет отдаваться гражданам со слабой иммунной системой.