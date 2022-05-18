В США рассказали о последствиях антироссийских санкций TAC: дефицит удобрений из-за антироссийских санкций грозит ущербом фермерам США

Фото H. Rick Bamman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ограничения в отношении российских удобрений и отказ администрации США наращивать добычу нефти может привести к серьёзным проблемам у американских фермеров. После этого расплата наступит для всех, сообщает The American Conservative.

Издание подчеркнуло, что дефицит зерна в мире, каким бы большим он ни был, «меркнет по сравнению с дефицитом удобрений».

А ведь они не только решают, каким будет урожай, но и определяют мировые цены на продовольствие, — отмечается в публикации.

Её автор указал на запоздалые действия в этой ситуации президента США Джо Байдена, заявившего о планах простимулировать внутренний рынок удобрений уже после того, как был нанесён ущерб американским фермерам.

Свежайший показатель американского индекса цен на удобрения — средневзвешенная цена на природный фосфорит, фосфор, калий и азот — составил $254,97, более чем вдвое выше, чем в 2021 году, — отметили в издании.

На удобрения приходятся наибольшие расходы американских фермеров — до 18% от их бюджета. При дефиците удобрений и малых шансах на их импорт возможен, считают в издании, дальнейший рост расходов. При дальнейших санкциях на экспорт российских удобрений и без увеличения добычи нефти в США существует шанс, что дела у американских фермеров «здорово ухудшатся» раньше, чем вернутся к норме.

И поплатимся за это мы все, — заключили в издании.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о возможности снять санкции на экспорт калийных удобрений из РФ в обмен на разрешение вывезти украинскую пшеницу через подконтрольные России порты обсуждалось на его встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам представителя Кремля, ограничения вводила не Москва, а США и Евросоюз, они и должны их снимать.