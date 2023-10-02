В США рассказали, как российские дроны выслеживают украинских снайперов NYT: российские дроны легко рассекречивают позиции украинских снайперов

Фото: МО РФ

Российские дроны рассекречивают позиции украинских снайперов с необычайной легкостью, пишет американская газета The New York Times. В век тепловизоров бойцам ВСУ «приходится платить» за каждый выстрел, говорится в публикации. По словам издания, совершенно неважно, как хорошо замаскирован снайпер: дрон вычислит его в любом случае.

Приходится платить за возможность нажать на курок, особенно в век дронов и тепловизоров, которым неважно, как хорошо снайперы замаскированы, тепло их тел выдает позиции <...>. Пыль, дым и иногда вспышка от выстреливающей из ствола пули, летящей со скоростью 2700 футов (почти 823 метра. — NEWS.ru) в секунду, также легко можно заметить, — говорится в публикации.

Издание уточняет, что профессионализм российских военнослужащих отмечают даже украинские солдаты. По их словам, бойцы ВС РФ работают крайне эффективно, поэтому недооценивать их очень опасно.

Ранее стало известно о планах НПО «Андроидная техника» испытать новый дрон-камикадзе «БАС-80» в зоне спецоперации. По словам управляющего директора Евгения Дудорова, беспилотник собран из композитных материалов и имеет складные крылья. Два опытных образца уже передали «Царским волкам».