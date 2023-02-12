В США рассказали, что мешает Украине получить западные истребители Newsweek: у Украины есть много преград для получения западных истребителей

Фото: South Korea Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина, чтобы получить западные истребители, должна будет преодолеть множество преград, заявил Newsweek. По данным американского издания, одной из главных проблем является неопределенность в вопросе о том, какие именно самолеты сможет получить Киев.

Так, британский премьер-министр Риши Сунак, уточнил Newsweek, в заявлениях об авиации для Украины не стал обещать подготовку пилотов под какую-либо конкретную модель истребителя. Он лишь говорил об обучении на «стандартных самолетах НАТО».

Кроме того, британская программа подготовки пилотов, возможно, не сможет «переварить» резкий приток украинских курсантов, считают в издании, отмечая, что обучение летчиков занимает длительное время.

Еще одним важным препятствием являются соображения, которые прежде удерживали Запад от снабжения Украины дальнобойными ракетами: самолеты могут в теории быть использованы для ударов по территории России, резюмирует Newsweek.

Ранее глава отдела Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу не имела значения в плане поставок тяжелого вооружения. Договориться с европейскими лидерами о передаче истребителей у него не получилось, а другие виды оружия были согласованы до его визита в Европу, отметил военный эксперт.