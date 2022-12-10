В США предложили свое главное слово 2022 года American Thinker назвал деменцию словом года

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Здание Капитолии, США

Автор портала American Thinker Ноэль Уильямс в своей статье предложил сделать термин «деменция» словом года. Журналист подчеркнул, что средний возраст членов палаты представителей США в начале работы 117-го конгресса составлял 58,4 года, а средний возраст сенаторов — 64,3 года. Уильямс напомнил, что риск развития деменции резко увеличивается после 65 лет.

На самом деле деменция — это разрушительное заболевание. Помимо потери памяти, симптомы деменции включают в себя трудности в общении, трудности в принятии решений и планировании. Если подобные признаки проявляются у наших политических лидеров, мы должны предложить им пройти когнитивный тест, — написал он.

Также Уильямс вспомнил про недавний случай с американским президентом Джо Байденом, который пожал руку «невидимому» собеседнику. По мнению автора, Байден доказывает, что «деменция» — ужасная президентская болезнь.

Оксфордский словарь ранее назвал словом года сленговое выражение goblin mode («режим гоблина»), сообщила пресс-служба издательства Оксфордского университета. По данным словаря, выражение «режим гоблина» означает «поведение, основанное на бесцеремонном потворствовании собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, обычно сопутствующее отказу соответствовать общественным нормам и ожиданиям».