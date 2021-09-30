В США пожизненно осудили студента, обстрелявшего синагогу в Калифорнии

К пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение приговорил суд в США американца Джона Эрнеста, устроившего в 2019 году стрельбу в калифорнийской синагоге. Об этом сообщает телеканал CNN.

Таким образом, 22-летний Эрнест сумел избежать грозившей ему смертной казни за совершённые преступления.

Ранее мужина заключил сделку с прокуратурой и признал себя виновным в убийстве на почве ненависти. Это позволило добиться замены высшей меры наказания на пожизненное заключение.

Эрнесту предъявили обвинение по 109 пунктам.

Трагедия произошла в конце апреля 2019 года во время празднования еврейского праздника в синагоге Пауэй на окраине города Сан-Диего, штат Калифорния. 19-летний студент Калифорнийского университета открыл стрельбу по собравшимся людям. В результате одна женщина погибла, ещё три человека были ранены.

Всего в здании на момент преступления находились около 100 человек, включая детей.

Эрнест произвёл около 10 выстрелов из штурмовой винтовки. После этого оружие заклинило. Преступник скрылся с места происшествия. В дальнейшем он сам сдался властям.

Ранее сообщалось о том, что отец ребёнка открыл стрельбу в московской школе. Мужчина выстрелил в воздух из пистолета в школе на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, таким образом отец одной из учениц пытался разобраться с её обидчиками.