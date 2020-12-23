В США пассажиры самостоятельно открыли дверь самолёта и выпрыгнули на ходу

https://static.news.ru/photo/144e7508-44ee-11eb-95da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардиа двое пассажиров самостоятельно открыли дверь самолёта авиакомпании Delta Airlines и выпрыгнули прямо на ходу.

По данным телеканала CNN, авиалайнер готовился к вылету в Атланту (штат Джорджия) и уже двигался по рулёжной дорожке к взлётно-посадочной полосе. Двое пассажиров — жители штата Флорида Антонио Мердок и Брианна Греко — во время движения самолёта вдруг встали со своих мест, проникли в кабину и активировали надувной трап, используемый для экстренной эвакуации. В результате они смогли открыть дверь и покинуть борт авиалайнера прямо на ходу.

На данный момент они задержаны. Обоим предъявлены обвинения в незаконном проникновении в кабину самолёта. Кроме того, Мердоку инкриминируется причинение ущерба и создание ситуации, в которой другие люди подверглись опасности. Сам он задержавшим его сотрудникам правоохранительных органов заявил, что у него посттравматическое стрессовое расстройство, передаёт The New York Times.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в аэропорту американского города Лас-Вегас в штате Невада неизвестный смог незаметно пробраться на территорию аэропорта и влезть на крыло пассажирского авиалайнера компании Alaska Airlines.