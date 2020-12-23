В США пассажиры самостоятельно открыли дверь самолёта и выпрыгнули на ходу

В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардиа двое пассажиров самостоятельно открыли дверь самолёта авиакомпании Delta Airlines и выпрыгнули прямо на ходу.
По данным телеканала CNN, авиалайнер
На данный момент они задержаны. Обоим предъявлены обвинения в незаконном проникновении в кабину самолёта. Кроме того, Мердоку инкриминируется причинение ущерба и создание ситуации, в которой другие люди подверглись опасности. Сам он задержавшим его сотрудникам правоохранительных органов заявил, что у него посттравматическое стрессовое расстройство,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в аэропорту американского города Лас-Вегас в штате Невада неизвестный смог незаметно пробраться на территорию аэропорта и влезть на крыло пассажирского авиалайнера компании Alaska Airlines.