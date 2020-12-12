Мужчина забрался на крыло авиалайнера в аэропорту Лас-Вегаса

https://static.news.ru/photo/f023db7a-3d20-11eb-8eb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/SkipperBK13/twitter.com

В аэропорту американского города Лас-Вегас в штате Невада неизвестный смог незаметно пробраться на территорию аэропорта и влез на крыло пассажирского авиалайнера компании Alaska Airlines.

Нарушитель смог перебраться через ограждение по периметру аэропорта и незамеченным добрался до взлётно-посадочной полосы. Он смог вскарабкаться на крыло пассажирского самолёта, который только что приземлился в Лас-Вегасе и ещё не выпустил пассажиров, сообщает Life.

Первым мужчину заметил экипаж воздушного судна и сообщил об этом в диспетчерскую. Также за выходкой чудака наблюдали пассажиры самолёта, дожидавшиеся, пока к лайнеру подгонят трап. Некоторые сняли нарушителя спокойствия на видео.

@AlaskaAir crew has been exceptional as The Original Wingman graces us with his presence. #StayHot2020 pic.twitter.com/79PHcHhJ0q — Brooke Knight (@SkipperBK13) December 12, 2020

К месту происшествия прибыли сотрудники службы безопасности аэропорта, однако нарушитель отказался спускаться с крыла самолёта добровольно. После того как несколько человек поднялись на крыло, чтобы задержать мужчину, тот попытался вскарабкаться на самый край авиационного крыла, предварительно сняв обувь, но не удержался и упал на землю с высоты в несколько метров.

Лежащего на земле мужчину тут же задержали сотрудники службы безопасности и отвели для допроса и выяснения обстоятельств инцидента. О том, не пострадал ли нарушитель при падении, информации нет.

В ноябре 2019 года NEWS.ru рассказывал, как пассажиров самолёта, который должен был вылетать из аэропорта Барселоны в Дублин, экстренно эвакуировали из-за мужчины, который попал на борт без паспорта и посадочного талона. Неизвестный зашёл в салон, после чего закрылся в туалете, чем вызвал панику среди пассажиров. Испуганные люди заподозрили угрозу взрыва и поспешили покинуть борт.