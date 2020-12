Мужчина забрался на крыло авиалайнера в аэропорту Лас-Вегаса

Нарушитель смог перебраться через ограждение по периметру аэропорта и незамеченным добрался до взлётно-посадочной полосы. Он смог вскарабкаться на крыло пассажирского самолёта, который только что приземлился в Лас-Вегасе и ещё не выпустил пассажиров, сообщает Life.

Первым мужчину заметил экипаж воздушного судна и сообщил об этом в диспетчерскую. Также за выходкой чудака наблюдали пассажиры самолёта, дожидавшиеся, пока к лайнеру подгонят трап. Некоторые сняли нарушителя спокойствия на видео.