Разговоры о подготовке Китая к вторжению на Тайвань, стремление США ограничить КНР на пути к «военной гегемонии» и возможность оказания поддержки Украины против «российской агрессии» говорит о том, что Вашингтон приближается к новой войне, об этом заявил полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Старший научный сотрудник авторитетного журнала The American Conservative в своей статье оценил готовность американцев к боевым действиям против России и КНР. По словам автора, американскому президенту стоит подумать касательно применения военной силы против Пекина и Москвы и вспомнить о Перл-Харборе.

Использование военной мощи против континентальных противников, таких как Китай или Россия <...>, требует постоянного использования наземных, военно-воздушных и военно-морских сил США и их союзников. Сегодняшние вооруженные силы Америки не более готовы к этой миссии, чем наши силы в декабре 1941 года, — указал полковник.

Макгрегор подчеркнул, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе из союзников США на данный момент только у Японии восстановилась частично военная мощь. Но, по его мнению, не стоит ждать присоединения Токио к гипотетической войне против Москвы и Пекина — это «что-то фантастическое». Страны Азии настроены на выстраивание диалога, а не на региональную войну.

На данный момент Вашингтон и его союзники по НАТО обнаруживают, что самая опасная угроза — это не горстка российских солдат в зеленой форме без знаков различия и не скоординированная кибератака: это высокотехнологичное наступление с применением обычных вооружений, начатое с российской территории, остановить которое невозможно. Закончится ли терпение Москвы в отношении украинских атак на контролируемую Россией территорию в Донбассе? Ответ неясен, — задаётся вопросом Макгрегор.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО не знает намерений России в отношении Украины, но готовится к вероятности применения Москвой военной силы против республики.