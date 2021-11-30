Генсек НАТО сообщил о подготовке Запада к нападению России на Украину

НАТО не знает намерений России в отношении Украины, но готовится к вероятности применения Москвой военной силы против республики. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров иностранных дел стран Альянса, передаёт ТАСС .

У нас нет никакой ясности и уверенности, в чём конкретно заключаются намерения России в отношении Украины, которые меняются со временем, НАТО должна быть готова к сценарию, что Россия использует военную силу, и мы готовимся к этому, — пояснил он.

Столтенберг отметил, что завтра, 1 декабря, главы МИД стран НАТО встретятся с министрами иностранных дел Украины и Грузии в Черноморском регионе для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Ранее МИД РФ заявил о сосредоточении коллективной обороны НАТО у границ России. Терроризм, угрозы безопасности из других регионов не имеют для американцев такого же значения, как опасность, якобы исходящая от России, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.