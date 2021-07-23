В США обнаружили чуму

В американском штате Колорадо выявили чуму после того, как от осложнений, связанных с этим заболеванием, погиб 10-летний ребёнок. Департамент здравоохранения штата уже обнаружил чуму у животных в шести округах региона. Об этом сообщает телеканал WGN9.

Лабораторные испытания подтвердили присутствие чумы в образцах шерсти животных, которые были собраны в округе. Также известно, что чума вызывается бактериями, которые могут передаваться человеку через укусы инфицированных блох или при прямом контакте с инфицированными животными, отмечается в сообщении.

В Колорадо мы ожидаем, что в летние месяцы у блох будет положительный результат теста на чуму. Осведомлённость и меры предосторожности могут помочь предотвратить заболевание людей. Хотя люди редко заболевают чумой, мы хотим, чтобы все знали о её симптомах, — сообщил заместитель государственного эпидемиолога и ветеринарного врача округа Дженнифер Хаус.

Кроме того, болезнь излечима и лучше всего выявить её на ранней стадии. При возможном ухудшении самочувствия, если есть хоть какие-то подозрения в заражении, необходимо срочно обратиться к врачу.

Так, в качестве мер предосторожности врачи советуют не приближаться к грызунам, не трогать больных или мёртвых животных, провести дезинсекцию своего жилья. Если домашнее животное стало плохо себя чувствовать, то срочно показать его ветеринару.

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