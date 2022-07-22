В США обеспокоены тем, что Пекин может сбить самолет с Пелоси на борту Вашингтон обеспокоен возможными мерами КНР в случае визита Пелоси на Тайвань

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нэнси Пелоси

В офисе президента США Джо Байдена обеспокоились тем, что Пекин может принять решительные меры в случае визита спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси в Тайвань. В Белом доме полагают, что для срыва поездки депутата китайские власти могут ввести бесполетную зону над островным государством, сообщает CNN со ссылкой на американского госслужащего.

В офисе Байдена не исключают, что в этих целях Пекин может направить боевые самолеты в самопровозглашенную зону ПВО Тайваня, добавил чиновник.

По словам трех источников, знакомых с ситуацией, Пелоси хочет приехать в Тайвань в ближайшие дни.

Байден, комментируя предполагаемый визит Пелоси, рассказал об опасениях военных США.

Я думаю, что военные считают, что сейчас это (визит Пелоси. — NEWS.ru) не очень хорошая идея, — заявил американский глава в среду, 20 июля.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США Дэйв Батлер рассказал, что американские военнослужащие обсуждают логистику и военные планы в случае принятия мер со стороны Пекина.

Ранее Пелоси заявила о необходимости продемонстрировать поддержку Тайваню. При этом она не стала обсуждать визит на островное государство по соображениям безопасности. По ее словам, она слышала комментарий Байдена на этот счет, однако не из его уст непосредственно.

Я думаю, что президент (Байден. - NEWS.ru) имел в виду, что, возможно, военные боялись, что мой самолет будет сбит или что-то в этом роде. Я точно не знаю, — отметила Пелоси.

Ранее издание Global Times предсказало возможный исход визита депутата Пелоси на Тайвань. В газете написали, что если спикер палаты представителей Конгресса США все же решится приехать в Тайвань без одобрения официальных властей Китая, это грозит США большой войной с КНР.