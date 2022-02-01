В США назначили координатора по расследованию «гаванского синдрома»

Президент США Джо Байден назначил межведомственного координатора для расследования проявлений «гаванского синдрома» у ряда американских должностных лиц, сообщили в Белом доме. Имя чиновника пока не приводится.

Я назначаю старшего директора по разведывательным программам Совета национальной безопасности (Белого дома) межведомственным координатором по аномальным инцидентам со здоровьем, — говорится в меморандуме Байдена.

Документ был направлен госсекретарю США, главе Пентагона, генеральному прокурору, министру внутренней безопасности, директорам Национальной разведки и ЦРУ. Байден попросил руководство данных ведомств в ближайшее время назначить своих представителей, которые будут работать с новым координатором по проблеме «гаванского синдрома».

Также президент отдал распоряжение не позднее 25 февраля представить обновлённое руководство по безопасности для должностных лиц США, которые могут испытать на себе воздействие «аномальных инцидентов со здоровьем».

Первые проявления «гаванского синдрома» (головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом) были зафиксированы у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Предполагалось, что дипломаты подверглись неизвестному звуковому воздействию с долговременными последствиями для здоровья.

Случаи недомогания, схожие с «гаванским синдромом», фиксировались у американских представителей в Африке, Таджикистане, Индии и Москве. Всего, по данным ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных. Телеканал CNN сообщал, что около 100 из них были сотрудниками ЦРУ.

Ранее стало известно, что у сотрудников миссий США в Женеве и Париже проявились симптомы «гаванского синдрома». По данным издания The Wall Street Journal, по крайней мере один из дипломатов был эвакуирован для лечения.

Также сообщалось, что сотрудники американского посольства в ФРГ пожаловались на «гаванский синдром». Один из пострадавших на условиях анонимности заявил, что он занимался изучением вопросов, связанных с поставками газа из РФ, возможным вмешательством Москвы в политику ЕС и кибербезопасностью.

В ходе визита в Москву директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил о последствиях для России, если американские спецслужбы сочтут страну ответственной за выявленный у дипломатов «гаванский синдром».