В США девушка спасла от пожара семью, болеющую COVID – люди не почуяли дым

https://static.news.ru/photo/0cbdeba4-58c9-11eb-b26a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В американском городе Уэйко, штат Техас, целая семья едва не погибла при пожаре. Люди спаслись благодаря младшему члену семьи — 17-летней Бьянке Ривера.

Пожар в частном доме начался ночью, и Бьянка оказалась единственной, кто учуял запах дыма. Дело в том, что её родственники болеют коронавирусом, и в тот момент они как раз переживали один из самых известных симптомов — у них были проблемы с обонянием. Потому они спокойно спали и не догадывались, что находятся в смертельной опасности.

Девушка успела всех разбудить и вывести на улицу. Как пишет KWTX, её дедушка и бабушка, а также ещё один член семьи — не уточняется, кто именно, — успели накинуть одежду и выйти наружу. Бьянка также вывела из дома четырёх собак. К тому моменту, как прибыл первый пожарный наряд, здание уже было полностью охвачено огнём.

Я, по правде, не считаю себя героем. Я просто сделала то, что бы сделал каждый для своей семьи. Я просто хотела, чтобы все были живы и в безопасности — вот и всё, — рассказала Ривера.

Избавившись от этой проблемы, однако, семья столкнулась с новой. Их дом полностью сгорел, и теперь им негде жить. Бьянка пояснила, что они временно арендуют комнату в мотеле и пытаются найти более комфортное место. Других подробностей пока не сообщается.

За последние сутки врачи Соединённых Штатов зафиксировали 198 218 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 в стране заболели больше 23,7 млн человек.

За последние 24 часа на территории США от коронавируса погибли 3286 человек. За всё время пандемии от COVID-19 в стране скончались больше 395 тысяч человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который собирает данные местных властей, журналистов и других открытых источников.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестный мужчина поджёг исторический «Дом Хеллоуина», расположенный к северу от Нью-Йорка. Здание, построенное в 1900 году, серьёзно пострадало от огня и теперь вряд ли будет восстановлено.