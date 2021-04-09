Фото лётчика ВВС США с российской символикой на плече попало в Сеть

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Афроамериканец Джордж Флойд умер не только из-за силовых приёмов полицейских, использованных во время задержания, к гибели привели и проблемы с сердцем, имевшиеся у покойного, а также употребление им наркотиков, заявил главный судмедэксперт округа Хеннепин (штат Миннесота, США) Эндрю Бейкер.

Именно он вскрыл тело Флойда и обнаружил, что сужение артерий, гипертония и зависимость от запрещённых веществ сделали Джорджа более уязвимым перед физическим воздействием. Вместе с тем медик отметил, что факторы...