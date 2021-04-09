Фото лётчика ВВС США с российской символикой на плече попало в Сеть

Дислоцированный в Великобритании 48-й истребительный авиаполк ВВС США опубликовал в своём аккаунте фотографии с военных учений Point Blank 21-2. Пользователи Сети обратили внимание, что на одном из снимков у лётчика русская нашивка.
На шевроне был изображён силуэт истребителя Су-27 и написано «Россия».
Упражнение Point Blank в самом разгаре! Point Blank повышает оперативную совместимость и коллективную готовность, сдерживая потенциальных противников и обеспечивая суверенное небо в пределах европейского театра военных действий, — говорится в комментарии к фото в Facebook.
Позднее в ВВС США сообщили, что пилот выполнял задачи агрессора и имитировал врага во время учений.
В сентябре белорусские оппозиционеры распространили фотографии сотрудников правоохранительных органов в шлемах с нашивками, похожими на флаг Дагестана. При этом цвета этих нашивок у разных бойцов ОМОНа немного отличались. В ответ в белорусском ОМОНе заявили, что на их форме нет нашивок с цветами флагов регионов РФ, сообщал NEWS.ru.