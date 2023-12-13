В России появится ударный подводный дрон ТАСС: в России ведется разработка ударного подводного дрона с нагрузкой до 5 кг

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В России ведут работу над разработкой подводного ударного дрона, способного нести до пяти килограммов полезной нагрузки, передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По словам этого источника, подводный дрон будет использоваться для операций по разминированию. Его возможности также позволят доставлять различные полезные грузы, включая участие в специальной военной операции на Украине.

Сегодня военные находятся у Днепра, им требуется техника, способная наносить удары по целям противника, и это именно то, что может предложить ударный подводный дрон, — отметил он.

По словам источника, беспилотник будет оснащен четырьмя двигателями и сможет работать на глубинах до 30 метров с дальностью до одного километра. Планируется, что переход к испытательному этапу начнется в феврале.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские войска взяли под контроль город Марьинка в Покровском районе ДНР. Журналист отметил, что бойцы водрузили российский флаг на крайнюю точку населенного пункта.

До этого сообщалось, что подразделения Южной группировки Вооруженных сил РФ отразили 18 атак Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, ВСУ при этом потеряли до 200 бойцов. Он также отметил результативность контрбатарейной борьбы. В результате противодействия артиллерийскому огню были уничтожены две 122-мм гаубицы Д-30, а силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских БПЛА в районе Шевченко в ДНР.