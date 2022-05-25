В Pfizer создали таблетку с микрочипом

Фото Nikos Pekiaridis/Global Look Press

Учёные из американской фармацевтической компании Pfizer создали таблетку с микрочипом, сообщает Live 24. Растворяясь, чип подаёт сигнал, что организм усвоил лекарство, объяснил гендиректор компании Альберт Бурла на форуме в Давосе.

Проглатываемые таблетки с крошечным чипом посылают беспроводной сигнал, что лекарство переварено. Представьте себе уровень такого контроля! Это очень захватывает, — сказал он.

Бурла не говорил о широком применении технологии, но люди уже обеспокоились, что микрочипы могут появиться во всех лекарствах.

23 мая стало известно, что Pfizer и Sanofi отказались поставлять вакцины в Россию по старым ценам. В апреле-мае госзаказчикам не удалось закупить зарубежные вакцины для профилактики целого ряда заболеваний, в том числе полиомиелита, дифтерии, столбняка и пневмококковой инфекции.

Производители — Sanofi, Pfizer и их российские партнёры — отказались участвовать в аукционах, поскольку поставлять препараты невыгодно даже по максимальной закупочной цене из-за валютных колебаний и подорожания логистики. Поставка лекарств не попала под санкции, но в связи с возникшими логистическими трудностями из-за событий на Украине многие фармацевтические компании изменили своё присутствие на российском рынке.