Pfizer и Sanofi отказались поставлять вакцины в Россию по старым ценам «Коммерсант»: Pfizer и Sanofi отказались поставлять вакцины в Россию по старым ценам

Фото Dinendra Haria/Global Look Press

В апреле-мае госзаказчикам не удалось закупить зарубежные вакцины для профилактики целого ряда заболеваний, в том числе полиомиелита, дифтерии, столбняка и пневмококковой инфекции. Производители — Sanofi, Pfizer и их российские партнёры — отказались участвовать в аукционах, поскольку поставлять препараты невыгодно даже по максимальной закупочной цене из-за валютных колебаний и подорожания логистики, пишет «Коммерсант».

Sanofi и «Нанолек», которая производит вакцину французской компании на предприятии в России, попросили ФАС пересмотреть цену на «Пентаксим» — комбинированную вакцину для профилактики дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции, рассказал заместитель гендиректора российской компании Максим Стецюк. Аналогичное обращение поступило по «Превенару» — вакцине Pfizer от пневмококковой инфекции, торги по которой дважды не состоялись из-за низкой цены. Закупить «Пентаксим» заказчики тоже не смогли, хотя начальная цена за дозу была установлена на уровне предельно возможной.

По словам источника на рынке госзакупок, несколько неудачных попыток провести аукционы по максимальной цене могут стать основанием для запроса на выделение дополнительных средств из бюджета, однако в условиях кризиса этого может и не произойти. Кроме того, как пояснил директор Исследовательского центра надлежащих закупочных практик Алексей Фёдоров, несостоявшиеся аукционы по максимальной отпускной цене вынуждают заказчиков пойти на новый круг, обосновывая дальнейшее повышение стоимости. А колебания курса валют и трудности с поставками приводят к росту издержек при производстве вакцин.

Поставка лекарств не попала под санкции, но в связи с возникшими логистическими трудностями из-за событий на Украине многие фармацевтические компании изменили своё присутствие на российском рынке. Так, компания Sanofi прекратила новые поставки, не связанные с жизненно важными лекарствами и вакцинами, японская Takeda Pharmaceutical Company временно отказалась от проведения клинических испытаний, а немецкая компания Bayer заявила о приостановке рекламы и инвестиций в России, но при этом продолжает поставлять лекарства.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что отсутствие некоторых видов иностранных лекарств на отечественном рынке связано именно с изменением логистических цепочек. По её словам, власти рассчитывают на то, что дефицита лекарств в стране не будет.