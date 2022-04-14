Голикова объяснила отсутствие некоторых лекарств в аптеках

Отсутствие некоторых видов иностранных лекарств на отечественном рынке связано с изменением логистических цепочек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, власти рассчитывают на то, что дефицита лекарств в стране не будет, передаёт ТАСС.

Голикова отметила, что Минздрав и Минпромторг, а также власти регионов работают над тем, чтобы поставки лекарств не зависели от логистических сложностей. Она заверила, что в дальнейшем перебоев с медпрепаратами больше не будет.

Мы все вместе рассчитываем, что наши люди не будут испытывать какой-то нужды и перебоев в лекарственных препаратах. Считаем, что то, что произошло, было временными трудностями, которые сейчас уже практически преодолены, — сказала вице-премьер.

Голикова добавила, что работа по импортозамещению зарубежных лекарств ведётся, хотя иностранные производители не отказываются от поставок своей продукции в Россию.

Ранее сообщалось, что в марте россияне закупили лекарств на 132 млрд рублей. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Лидерами продаж при этом стали капли в нос «Ксилометазолин», лекарство для сердца «Бисопролол», активированный уголь и пищеварительный препарат «Панкреатин».