В марте россияне запаслись лекарствами на рекордную сумму

В марте 2022 года траты россиян на лекарства увеличились в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как свидетельствуют данные системы цифровой маркировки «Честный знак», жители страны запаслись препаратами на 132 млрд рублей, сообщают «Известия». Увеличение спроса спровоцировало рост объёма продаж в натуральном выражении на 98,15%. Лидерами продаж при этом стали капли в нос «Ксилометазолин», лекарство для сердца «Бисопролол», активированный уголь и пищеварительный препарат «Панкреатин».

Так, в марте прошлого года россияне оставили в аптеках 51 млрд рублей, а в этом году их траты выросли на 160%. По словам заместителя гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — разработчика системы маркировки — Реваза Юсупова, в марте прошлого года было куплено 215 млн упаковок лекарств, а в этом году — уже 427 млн упаковок.

На фоне ажиотажного спроса на 98,15% увеличился и объём продаж в натуральном выражении, — пояснил Юсупов.

Самым популярным среди покупателей лекарством стали назальные капли «Ксилометазолин», которых было куплено 18 млн упаковок, по сравнению с прошлым годом спрос на них увеличился на 34%. Больше всего интерес россиян вырос к кардиологическому препарату «Бисопролол». В этом году аптеки продали 8,8 млн упаковок, что в три раза больше, чем в прошлом году. Также спрос на активированный уголь вырос на 133%, на пищеварительное ферментное средство «Панкреатин» — на 119%, до 6,3 млн упаковок.

Ранее представитель движения «Пациентский контроль» Андрей Скворцов заявил, что в России не хватает лекарств для лечения щитовидной железы. Также, по его словам, трудно найти препараты для лечения коронавируса.

В четверг стало известно о том, что 85% россиян запаслись едой впрок. Примечательно, что в 1992 году доля имеющих собственные запасы составляла 71%. Основной причиной, по которой россияне делают продуктовые запасы, в этом году является боязнь роста цен, на эту долю приходится 46% опрошенных, ещё 29% граждан опасаются дефицита.