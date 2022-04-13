ВЦИОМ: 85% россиян запаслись едой впрок

Большинство россиян запаслись продуктами впрок из-за страха перед ростом цен и дефицитом товаров на прилавках магазинов, следует из данных опроса ВЦИОМа. Примечательно, что в 1992 году доля имеющих собственные запасы составляла 71%.

Согласно данным опроса, 85% россиян запаслись едой впрок, потому что боятся роста цен и дефицита, 61% имеют столько же запасов, сколько и в прошлом году — эта доля за 30 лет увеличилась на 38 пунктов. А уменьшились запасы продуктов в 2022 году у 16% россиян, в 1992 году этот показатель был в 2,5 раза больше.

Основной причиной, по которой россияне делают продуктовые запасы, в этом году является боязнь роста цен, на эту долю приходится 46% опрошенных, ещё 29% граждан опасаются дефицита. Стоит отметить, что в 1992 году россияне в равной степени переживали из-за обоих сценариев.

При этом мотивация варьируется в зависимости от места жительства. Например, жители сёл больше переживают из-за возможного роста цен (55% против 35% жителей крупных городов), в то время как жителей Москвы, Санкт-Петербурга и крупных мегаполисов сильнее пугает перспектива дефицита (38% против 21% жителей села).

Ранее бенефициар ГК «Концерн "Покровский"» Андрей Коровайко заверил, что дефицита продуктов в России не предвидится. Он отметил, что могут быть скачки цен на некоторые продукты, из-за чего их станут реже покупать, однако ситуация вскоре восстановится.

Однако представитель движения «Пациентский контроль» Андрей Скворцов рассказал о дефиците лекарств для лечения щитовидной железы, препаратов от коронавируса. Он назвал заявления о том, что необходимых лекарств в России хватает, «не вполне отражающими действительность».