«Их реально нет»: активист оценил ситуацию на рынке лекарств в России

В России не хватает лекарств для лечения щитовидной железы, они стали пропадать ещё до введения санкций, рассказал представитель движения «Пациентский контроль» Андрей Скворцов изданию АБН. Также трудно найти препараты, которые использовались для лечения коронавируса, отметил он. При этом в секторе госзакупок лекарств дефицита нет, есть сложности с некоторыми поставщиками.

Их реально нет у поставщиков. При этом ряд препаратов исчезли из продажи ещё до введения санкций в отношении России, во время волн пандемии коронавируса. <...> И такие препараты, как медрол, метипред, человек должен принимать ежедневно до конца жизни. И даже имея аптеку на базе своей клиники, эти лекарства я найти не могу, хотя по цене они копеечные, — сказал Скворцов.

Он добавил, что сложно прогнозировать, когда вернутся дефицитные лекарства, потому что неясно, в чём проблема: в субстанциях или в конкретных препаратах.

Заявления же о том, что всех необходимых лекарств в России хватает, иногда не вполне отражают действительность, отметил Скворцов.

Ранее глава Минздрава РФ признал, что препараты, не входящие в список жизненно важных, выросли в цене. По его данным, стоимость увеличилась до 12%.